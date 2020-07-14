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أخبار الخرج > بالصور.. مدير مستشفى #الدلم يكرم منسوبي قطاع الإشراف و أعضاء فريق التقصي ضد وباء كورونا
14/07/2020   8:31 م

بالصور.. مدير مستشفى #الدلم يكرم منسوبي قطاع الإشراف و أعضاء فريق التقصي ضد وباء كورونا

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كرم سعادة الدكتور إبراهيم الدخيني مدير مستشفى الأمير سلمان بن محمد آل سعود بمحافظة الدلم مشرف القطاع الصحي بالمحافظة ،و عدد من منسوبي قطاع المراكز الصحية و أعضاء فريق التقصي الوبائي،بوسام ” أبطال Covid19″ و شهادات الشكر .إيماناً بدورهم في مواجهة جائحة كورونا المستجد.

و أكد سعادة الدكتور الدخيني في كلمة للمكرمين : أن تكريم خط الدفاع الأول جاء تعبيرًا عن فخرنا و امتناناً لجهودهم و مثابرتهم من أجل صحتنا و تحصين المجتمع ضد الوباء.فهم اليوم يقدمون أنفسهم نموذجاً ملهماً ، ملبين لنداء الإنسانية دون انتظار مديح أو مقابل ، فما يقومون به عمل إنساني راسخ ، فكل الشكر لكم فأنتم على قدر المسؤولية ، و أثبتم للجميع قدرتنا على تجاوز هذه الأزمة.

و في نهاية حفل التكريم ، قام منسوبي قطاع الإشراف الصحي ، بمبادرة وفاء و عرفان عبر تقديم درع تذكاري ، لمشرف القطاع الأستاذ : عبد العزيز الغامدي و الذي بدوره أكد أنهم يعملون بروح الفريق الواحد ،حيث استطعنا أن نصل لما وصلنا اليه بتوفيق الله ثم توجيهات سعادة د. الدخيني.كما برهن الفريق صدق إنسانيتهم و مواطنتهم، فهم من بذل و قدم في مواجهة هذا البلاء.

بالصور.. مدير مستشفى #الدلم يكرم منسوبي قطاع الإشراف و أعضاء فريق التقصي ضد وباء كورونا

أخبار الخرج
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