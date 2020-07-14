بالصور.. مدير مستشفى #الدلم يكرم منسوبي قطاع الإشراف و أعضاء فريق التقصي ضد وباء كورونا

كرم سعادة الدكتور إبراهيم الدخيني مدير مستشفى الأمير سلمان بن محمد آل سعود بمحافظة الدلم مشرف القطاع الصحي بالمحافظة ،و عدد من منسوبي قطاع المراكز الصحية و أعضاء فريق التقصي الوبائي،بوسام ” أبطال Covid19″ و شهادات الشكر .إيماناً بدورهم في مواجهة جائحة كورونا المستجد.
و أكد سعادة الدكتور الدخيني في كلمة للمكرمين : أن تكريم خط الدفاع الأول جاء تعبيرًا عن فخرنا و امتناناً لجهودهم و مثابرتهم من أجل صحتنا و تحصين المجتمع ضد الوباء.فهم اليوم يقدمون أنفسهم نموذجاً ملهماً ، ملبين لنداء الإنسانية دون انتظار مديح أو مقابل ، فما يقومون به عمل إنساني راسخ ، فكل الشكر لكم فأنتم على قدر المسؤولية ، و أثبتم للجميع قدرتنا على تجاوز هذه الأزمة.
و في نهاية حفل التكريم ، قام منسوبي قطاع الإشراف الصحي ، بمبادرة وفاء و عرفان عبر تقديم درع تذكاري ، لمشرف القطاع الأستاذ : عبد العزيز الغامدي و الذي بدوره أكد أنهم يعملون بروح الفريق الواحد ،حيث استطعنا أن نصل لما وصلنا اليه بتوفيق الله ثم توجيهات سعادة د. الدخيني.كما برهن الفريق صدق إنسانيتهم و مواطنتهم، فهم من بذل و قدم في مواجهة هذا البلاء.