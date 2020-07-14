“الصحة”: تضاعف إصابات كورونا عالمياً هذا الشهر عن الشهر الماضي يؤكد أن الجائحة مستمرة

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، إن العالم ما زال بكل أقاليمه ودوله يشهد ويرصد نشاطا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وإن الجائحة مستمرة.
وأوضح أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عالميا منذ بدء الجائحة حتى الآن تجاوز 13 مليون حالة، تعافى منها أكثر من 7.2 مليون مصاب وتجاوزت حالات الوفيات 570 ألف حالة وفاة.
وأضاف أنه في شهر يونيو الماضي كان مستوى الحالات في العالم 100 ألف حالة إصابة بالفيروس يوميا، لكنها بدأت تتضاعف خلال هذا الشهر (يوليو) وتسجل 200 ألف حالة يوميا، ما يدل على استمرار الجائحة، وأن العودة للحياة بحذر وبقيود واحترازات مهمة جدا.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى عدم صحة ما يُتداول من مصادر مجهولة من أن العالم يمر بمرحلة انتهاء للجائحة حاليا أو ما شابه، محذرا من تداول ذلك أو الالتفات إليه، وأنه علينا الرجوع دائما إلى المصادر الرسمية.
#السعودية | متحدث الصحة: استمرار نشاط الجائحة عالميًا وتضاعف أعداد الإصابات اليومية خلال الشهر الأخير.#نعود_بحذر pic.twitter.com/BazIWlk7j0
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) July 14, 2020