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أخبار محلية > الديوان الملكي: خادم الحرمين يدخل مستشفى الملك فيصل بالرياض لإجراء فحوصات لوجود التهاب بالمرارة
20/07/2020   8:24 ص

الديوان الملكي: خادم الحرمين يدخل مستشفى الملك فيصل بالرياض لإجراء فحوصات لوجود التهاب بالمرارة

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أصدر الديوان الملكي اليوم (الإثنين) بياناً، أوضح فيه أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.

وجاء نص بيان الديوان كما يلي:

“دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – هذا اليوم الإثنين 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م، مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية”.

الديوان الملكي: خادم الحرمين يدخل مستشفى الملك فيصل بالرياض لإجراء فحوصات لوجود التهاب بالمرارة

أخبار محلية
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