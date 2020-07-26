نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار الخرج > “المعهد التقني للألبان والأغذية يعلن عن فتح باب التسجيل والقبول للتدريب المبتدئ بالتوظيف”
26/07/2020   6:05 م

بمميزات وظيفية وراتب يصل7500 ريال

“المعهد التقني للألبان والأغذية يعلن عن فتح باب التسجيل والقبول للتدريب المبتدئ بالتوظيف”

+ = -
690

أعلن المعهد التقني للألبان والأغذية عن فتح باب التقديم والتسجيل لبرامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف والتي تؤهل شباب الوطن للعمل بشركة #المراعي في تخصصّات:
– انتاج غذائي
– صيانة معدات إنتاج
– انتاج حيواني
وذلك من خلال الرابط التالي:
‏ https://www.dfp.edu.sa/admissions/apply/

وأكد المعهد أنه سيتاح للمتقدمين التوظيف مباشرة عند القبول، والحصول على كامل مزايا الموظف سواء بالتسجيل في التأمينات الاجتماعية، أو الطبية.

المميزات :-
– شهادات دبلوم في تقنيات الألبان والأغذية

– راتب شهري بعد التخرج يتراوح بين 5300 و 7300 ﷼

– مكافأة شهرية 3000 ريال أثناء التدريب

– التسجيل المبكر في التأمينات الاجتماعية

– التأمين الطبي الشامل

– توفير سكن و مواصلات للمتدربين

– يشرف على التدريب نخبة من الخبراء

الشروط :-
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها
– ان لا يكون قد مضى على تخرجه من المرحلة الثانوية 5 سنوات
– لم يسبق له الحصول على دعم من صندوق الموارد البشرية
– إجتياز المقابلة الشخصية و اختبار القبول
– حاصل على درجة اختبار القدرات العامة ( قياس ) بنسبة 65% فأعلى
-أن لا يكون المتقدم مسجل في التأمينات الاجتماعية

“المعهد التقني للألبان والأغذية يعلن عن فتح باب التسجيل والقبول للتدريب المبتدئ بالتوظيف”

أخبار الخرج
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885103918.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.