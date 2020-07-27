“الصحة” تجهز مستشفى متنقل لتوفير الرعاية الطبية لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة

أنهت وزارة الصحة تجهيز مستشفى متنقل لخدمة حجاج بيت الله الحرام على مدار أيام وجودهم في المشاعر المقدسة خلال هذا العام 1441هـ.
ومن المقرر أن يبدأ يتم تشغيل المستشفى خلال الفترة من 8 ذي الحجة وحتى 15 من الشهر نفسه، حيث يضم سريرين للعناية المركزة و6 أسرة للحالات المتوسطة و5 كراسي متحركة وجهازي صدمات قلب أوتوماتيكيين وجهازي تنفس صناعي.
ويضم المستشفى أيضًا 4 أجهزة شفط سوائل، و4 أسطوانات أكسجين، و5 شنط إسعافية متنقلة، و12 مخرج أكسجين مركزي، و10 أجهزة قياس ضغط جداري، و4 أجهزة قياس حرارة، و6 نقالات، و2 نقالة لحالات كسور العمود الفقري، وكرسي نقالة متحرك. وفق “أخبار 24”.
وأكملت الوزارة تجهيز كل من مستشفى منى الوادي، والمركز الصحي في عرفات، والمستشفى الميداني، والعيادات المتنقلة، لتكون جاهزة لخدمة الحجاج في المشاعر المقدسة.