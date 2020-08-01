نشر محترف فريق الهلال بافيتيمبي جوميز، صورة جديدة عبر حسابه على توتير رفقة الأسد الذي يملكه اللاعب الفرنسي، وذلك قبل أيام من عودة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وعلق جوميز على الصورة قائلا: “الليلة الماضية كانت مع الأسد الصغير، نشاهد مباراة ليون وباريس سان جيرمان”.
وأضاف: “حان الوقت ليجد بيئته الطبيعية. ترفرف الأوراق في طبعات وجه الأسد”.
ويستعد جوميز الذي جدد عقده قبل أيام للهلال، لخوض مواجهة الديربي أمام النصر، في أول مباراة للفريقين بعد استكمال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وفق “أخبار 24”.