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اخبار رياضية > بعد إجراء المسحات.. الحكام الأجانب جاهزون لإدارة المباريات
01/08/2020   11:34 ص

بعد إجراء المسحات.. الحكام الأجانب جاهزون لإدارة المباريات

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أجرت لجنة الحكام باتحاد الكرة، مساء اليوم الجمعة، المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، لجميع الحكام الأجانب الذين حضروا إلى السعودية، وذلك بالتعاون مع الشؤون الصحية في الرياض العاصمة.

وأوضح اتحاد الكرة في بيانه، أن هذه الفحوصات، جاءت ضمن الإجراءات الاحترازية من أجل الاستعداد لاستئناف مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفقاً للطلبات التي تلقتها لجنة الحكام من الأندية الراغبة في أن يدير مبارياتها حكام أجانب حسب الآلية المتبعة والمُعلنة مسبقاً.

وفي وقت سابق، وصل 31 حكماً أجنبياً إلى الرياض، لإدارة عددٍ من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الذي ينطلق في الرابع من أغسطس المقبل. وفق “أخبار 24”.

بعد إجراء المسحات.. الحكام الأجانب جاهزون لإدارة المباريات

اخبار رياضية
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