“الصحة العالمية” تشيد بالخطوات التي اتخذتها المملكة لجعل عملية الحج هذا العام آمنة

أشاد مدير عام منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس غيبرييسوس، بالخطوات التي اتخذتها المملكة لجعل عملية الحج هذا العام آمنة قدر الإمكان، وذلك في ظل تفشي فايروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وقال غيبرييسوس، في كلمة له بمناسبة عيد الأضحى المبارك: “أود أن أستهل كلمتي متمنيا لجميع المسلمين أينما كانوا عيد أضحى مباركا، وأود أن أهنئ المملكة على الخطوات التي اتخذتها لجعل عملية الحج هذا العام آمنة”.
وأضاف أن هذا دليل قوي على أنواع التدابير التي يمكن للبلدان ويجب عليها أن تتخذها من أجل التكيّف مع الوضع الطبيعي الجديد، مشيرا إلى أن الأمر ليس سهلا، ولكنه ممكن، فالجائحة لا تعني أن الحياة يجب أن تتوقف. وفق “أخبار 24”.
وأكد أنه يجب علينا جميعا أن نتعلم كيف نتعايش مع الفايروس، وأن نتخذ الخطوات اللازمة لاستئناف حياتنا بينما نحمي أنفسنا وغيرنا، خصوصا الفئات الأكثر عرضة لخطر مرض كورونا.
#بسلام_آمنين |
المدير العام لـ #منظمة_الصحة_العالمية: أهنئ المملكة على الخطوات التي اتخذتها لجعل عملية الحج هذا العام آمنة قدر الإمكان. #واس_عام pic.twitter.com/RrXC68jDtr
— واس العام (@SPAregions) August 1, 2020