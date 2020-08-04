شركات أمريكية تختبر 3 أدوية جديدة لعلاج “كورونا”.. والنتيجة خلال أسابيع

كشفت تقارير أن 3 شركات أمريكية (أبفي، أمغين، وتاكيدا)، قامت بإجراء تجربة مشتركة من أجل القضاء على فيروس “كورونا” المستجد، مبينةً أن النتيجة ستظهر بعد أسابيع.
وأوضحت أن التجربة اعتمدت على دواء “أوتيزلا”، والذي يساعد على تثبيط الالتهاب من الاستجابة المناعية المفرطة ضد فيروس “كورونا”، وبعده عقار “فيرايزر” المضاد للالتهابات الجلدية، كما سيتم استخدام عقار “cenicriviroc“، الذي تمت تجربته على مرضى الإيدز.
وأضافت أن عقاري أوتيزلا وفيرازير قد يساعدان في الحد من السوائل في الرئتين، مشيرةً إلى أن دواء “cenicriviroc“، الذي يمنع نشاط بعض خلايا الجهاز المناعي، يمكن أن يقلل من شدة ضيق التنفس الحاد الناجم عن الفيروس. وفق “أخبار 24”.
وقالت الدكتورة لورا إيسرمان، المؤسس المشارك في كوانتوم وفقاً لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، إنه يمكن أن نحصل على نتائج خلال 6 أسابيع من خلال التوسع في اختبار العديد من المرشحين للعلاج ومواصلة البحوث في النتائج المبشرة، مبينةً أنه ستتم إضافة عقاقير قريباً إلى القائمة.