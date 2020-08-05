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أخبار محلية > بالفيديو.. “الزعاق”: درجات الحرارة ستعود لطبيعتها بدءاً من اليوم على هذه المناطق
05/08/2020   8:29 ص

بالفيديو.. “الزعاق”: درجات الحرارة ستعود لطبيعتها بدءاً من اليوم على هذه المناطق

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قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن درجات الحرارة ستعود إلى طبيعتها المعتادة بدءاً من اليوم (الأربعاء) على المناطق الوسطى والشرقية من السعودية والبحرين، كما أنها ستشمل الرياض امتداداً لوادي الدواسر من يوم غد (الخميس).

وأضاف أن الفرصة ما زالت مهيأة لتشكلات سحابية ماطرة وهي تسمى بأمطار “الهريف”، وتشمل نواحي نجران وجازان ومرتفعات الحجاز، كما أن الحالة الماطرة ستشمل الباحة وأبها والطائف، مبيناً أن ارتفاع الحرارة خلال هذه الأيام أمر متوقع أيضاً. وفق “أخبار 24”.

وأوضح أنه مع بداية موسم “المرزم” تبدأ درجات الحرارة الشديدة في الانكسار، وتتكون السحب وتهطل الأمطار بغزارة.

بالفيديو.. “الزعاق”: درجات الحرارة ستعود لطبيعتها بدءاً من اليوم على هذه المناطق

أخبار محلية
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