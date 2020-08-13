من سيربح الهلال.. “الحمد” يشعل تويتر بتغريدة عن مكافأة الديربي

أثار الإعلامي الرياضي، عبدالكريم الحمد، الجدل بين متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر تغريدة تحدث فيها عن مكافأة الديربي بين النصر والهلال، في الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال “الحمد” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: مكافأة الديربي اللي ما كتب الله أنها تنصرف، صارت تدور على كل نادي يواجه الهلال علّ وعسى يعطّله.. أمس الفتح يرصد مكافأة واليوم العدالة.. من سيربح الهلال”.
وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فوزًا كبيرا على مضيفه النصر، برباعية مقابل هدف، في قمة مباريات الجولة الـ23 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وفق “أخبار 24”.
مكافأة الديربي اللي ما كتب الله انها تنصرف ..
صارت تدور على كل نادي يواجه الهلال علّ وعسى يعطّله ..
أمس الفتح يرصد مكافأة
واليوم العدالة#من_سيربح_الهلال 🤔
— عبدالكريم الحمد (@abdulkarimHD) August 12, 2020