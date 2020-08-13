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أخبار محلية > “الصحة”: تجاوزنا حاجز 4 ملايين فحص مخبري لفيروس كورونا
13/08/2020   11:22 م

“الصحة”: تجاوزنا حاجز 4 ملايين فحص مخبري لفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة أنها أجرت أكثر من 4 ملايين فحص مخبري لفيروس كورونا في المملكة، بتقنية البلمرة الجزيئية PCR، لتكون المملكة من أوائل الدول في العالم التي وفرت هذا الفحص.

وأوضحت أنها هيّأت المختبر الوطني بالمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وأكثر من 50 مختبراً إقليمياً بمختلف المناطق مجهزة بأحدث التقنيات لتقوم بعمل هذه الفحوصات مع المختبرات بالمستشفيات والوحدات المتخصصة التي أطلقتها الوزارة.

وأضافت أن تكثيف الفحوصات المخبرية بالإجراءات الفاعلة أسهم في الاكتشاف المبكر للحالات المصابة بكورونا واتخاذ الإجراءات السريعة للتعامل معها، ومنها الفحص الموسع بالفرق الميدانية لإجراء المسح النشط للسكان في الأحياء المكتظة. وفق “أخبار 24”.

“الصحة”: تجاوزنا حاجز 4 ملايين فحص مخبري لفيروس كورونا

أخبار محلية
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