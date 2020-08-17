إدارة الموارد البشرية بتعليم الخرج تعلن عن تقديم دورة تدريبية بعنوان ( قوة التأثير في بيئة العمل)

برعاية مدير التعليم بمحافظة الخرج د٠ خالد بن عبدالله العتيبي تعلن إدارة تعليم الخرج (وحدة تطوير الموارد البشرية) عن تقديم دورة تدريبية عن بعد بعنوان (قوة التأثير في بيئة العمل) وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/ ١٢/ ١٤٤١هـ والتي تستهدف الكادر الإداري من منسوبي ومنسوبات إدارة التعليم بمحافطة الخرج (أقسام ومدارس) ، بالتعاون مع المدرب الأستاذ علي الفريدي.
ويقدم تعليم الخرج ممثلاً بوحدة تطوير الموارد البشرية أزكى عبارات الشكر والتقدير للمدرب / علي الفريدي على ما يقدمه من جهود وعلى حسن تعاونه وجزيل عطائه ، بارك الله له في علمه ونفع به .