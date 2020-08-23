إدارة الموارد البشرية بتعليم الخرج تعلن عن تقديم دورة تدريبية بعنوان ( أخلاقيات المهنة )

برعاية مدير التعليم بمحافظة الخرج د٠ خالد بن عبدالله العتيبي تعلن إدارة تعليم الخرج (وحدة تطوير الموارد البشرية) عن تقديم دورة تدريبية عن بعد بعنوان ( أخلاقيات المهنة) وذلك يومي الإثنين والثلاثاء الموافق ٥-٦/ ١/ ١٤٤٢هـ والتي تستهدف الكادر الإداري من منسوبي ومنسوبات إدارة التعليم بمحافطة الخرج (أقسام ومدارس) ، بالتعاون مع المدرب الأستاذ سعد الحارثي.
ويقدم تعليم الخرج ممثلاً بوحدة تطوير الموارد البشرية أزكى عبارات الشكر والتقدير للمدرب / سعد الحارثي على ما يقدمه من جهود وعلى حسن تعاونه وجزيل عطائه ، بارك الله له في علمه ونفع به .