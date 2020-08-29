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أخبار الخرج > إدارة الموارد البشرية بتعليم الخرج تعلن عن تقديم دورة تدريبية بعنوان( مهارات تطوير الذات )
29/08/2020   4:54 م

إدارة الموارد البشرية بتعليم الخرج تعلن عن تقديم دورة تدريبية بعنوان( مهارات تطوير الذات )

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برعاية مدير التعليم بمحافظة الخرج  د٠ خالد بن عبدالله العتيبي  تعلن إدارة تعليم الخرج (وحدة تطوير الموارد البشرية) عن تقديم دورة تدريبية عن بعد بعنوان ( مهارات تطوير الذات ) وذلك يوم الإثنين الموافق ١٢ / ١ /١٤٤٢هـ  والتي تستهدف الكادر الإداري من منسوبي ومنسوبات إدارة التعليم بمحافطة الخرج‬⁩ (أقسام ومدارس) ، بالتعاون مع المدرب الدكتور يوسف الرويشد.

ويقدم تعليم الخرج ممثلاً بوحدة تطوير الموارد البشرية أزكى عبارات الشكر والتقدير للدكتور / يوسف الرويشد على ما يقدمه من جهود وعلى حسن تعاونه وجزيل عطائه ، بارك الله له في علمه ونفع به .

إدارة الموارد البشرية بتعليم الخرج تعلن عن تقديم دورة تدريبية بعنوان( مهارات تطوير الذات )

أخبار الخرج, تعليم الخرج
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