تواصل أسرة سعودية البحث عن ابنيها المفقودين منذ 22 عاماً، بعد أن توجها برفقة والدهما إلى محافظة صبيا التي كانت معروفة بأنها مقر لـ”الكدادة” من أجل السفر إلى مدينة الطائف.
وتشير التفاصيل وفقاً لـ”سبق”، إلى أن الابن الأكبر مفرح الغزواني (19 عاماً)، قرر التوجه إلى الطائف بعد أن علم بقبوله في السلك العسكري، وطلب من والديه اصطحاب أخيه محمد معه من أجل البحث له عن وظيفة وذلك بعد أن توقف عن الدراسة بعد حصوله على شهادة الرابع الابتدائي.
وبعد ذلك توجه بهما والدهما إلى صبيا وتوقف على قارعة الطريق للبحث عن سيارة تقلهما إلى الطائف إلا أنه لم يتمكن من ذلك بسهولة، فذهب إلى محل قريب لقضاء بعض حاجاته وأخبرهما بأنه سيعود في الحال على أن يكملا البحث عن سيارة للسفر معها.
وعاد الوالد إلى الموقع الذي تركهما فيه ولم يجدهما ولا يعرف إلى وقتنا الحالي تفاصيل ما جرى معهما، فيما ناشدت والدة المفقودين الجهات الأمنية البحث عنهما، لافتة إلى أن أملها في الله قوي أن ترى ابنيها مرة أخرى قبل وفاتها.