سمو محافظ الخرج يرعى حفل أهالي المحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج، حفل أهالي محافظة الخرج بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور مدراء الجهات الحكومية والأمنية ورؤساء المراكز وأهالي المحافظة.
ابتدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة لسمو محافظ الخرج رفع خلالها التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس المجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً المولى أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على القيادة والوطن باليمن والخير والبركات.
كما رفع سموّه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض.
بعد ذلك هنأ سموه أهالي المحافظة والمقيمين فيها، وتوجه بالحمد لله سبحانه وتعالي على ما أنعم الله به من صيام شهر رمضان المبارك وبلوغ العيد السعيد.
ونوه سموه في كلمته إلى استشعار نعمة الأمن والنماء، والرخاء والاستقرار الذي نعيشه في هذه الدولة المباركة في ظل القيادة الحكيمة-أيدها الله-.
بعد ذلك عرض أوبريت يحاكي فرحة الخرج بعيد الفطر المبارك .
واختتم الحفل بالعرضة السعودية والألعاب النارية التى إضاءات سماء المحافظة احتفاء بعيد الفطر المبارك، وسط حضور من الأهالي والزوار.