إنشاء مجلس افتراضي لتشخيص الأورام

تعتزم وزارة الصحة إنشاء مجلس الأورام الوطني الافتراضي، والذي يهدف إلى التشخيص الدقيق للمرضى عن بُعد؛ ما يحسن جودة الحياة للمواطنين في جميع مناطق المملكة.
وبحسب مخطط مشاريع الوزارة لعام 2024م، الذي اطلع “أخبار24” عليه، سيتم تنفيذ مشروع مجلس الأورام الوطني الافتراضي بمدة زمنية تقدر بـ24 شهراً، من خلال الربط مع مراكز الأورام بجميع المناطق.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن إجمالي عدد حالات السرطان التي تم تشخيصها بالمملكة 17631 حالة، (45.7%) منها لذكور و(54.3%) لإناث، كما تم تسجيل 14235 حالة بين السعوديين و3274 لغير السعوديين، 122 حالة منهم من جنسيات غير معروفة، وذلك طبقاً للتقرير السنوي للسجل السعودي للأورام 2020 الصادر عن المركز الوطني للسرطان.
وكشفت الإحصاءات أنواع الإصابة بالسرطان في السعودية، إذ احتل سرطان الثدي بين النساء المرتبة الأولى بواقع (2459 حالة) بنسبة 17.8%، تلاه سرطان القولون والمستقيم بـ(1739 حالة) بنسبة 13.3%، ثم سرطان الغدة الدرقية بتسجيل ( 1044 حالة) بنسبة 7.4%، ومن ثم سرطان ابيضاض الدم بإجمالي (835 حالة) بنسبة 5.9%، يتبعه سرطان اللمفاوي اللاهودجكن بعدد حالات بلغت (756 حالة) بنسبة 5.4%. وفق “أخبار 24”.
وسجل سرطان اللمفاوي هودجكن (581 حالة) بنسبة 4.1%، ثم سرطان الرحم ( 494 حالة) بنسبة 3.5%، يليه سرطان الجهاز العصبي (488 حالة) بنسبة 3.5%، ثم سرطان الرئة (458 حالة) بنسبة 3.3%، وأخيراً سرطان الكبد (350 حالة) أي ما يعادل نسبة 3.2%.