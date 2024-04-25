أمانة مكة تطارد السيارات والهياكل الخرِبة

تواصل أمانة العاصمة المقدسة، من خلال بلدياتها الفرعية حملاتها وجهودها، عمليات إزالة الهياكل الخربة والسيارات التالفة من الشوارع، ضمن سعيها لتحرير الحركة المرورية، وتحسين المشهد البصري، وتعزيز القضاء على المشوهات البصرية بالأحياء والمخططات السكنية.
وأسفرت الحملة الأخيرة التي نفذتها بلدية الحديبية الفرعية عن إزالة 23 سيارة متهالكة وهياكل تالفة في عدد من المواقع ضمن نطاق البلدية، إذ شرعت آليات البلدية في إزاحة المركبات والهياكل التالفة، وذلك عقب إنذار مالكيها بضرورة تحريكها خلال المهلة المحددة تجنُّبًا للإزالة، في حين تستمرّ جهود رصد وإزالة الهياكل الخرِبة بأحياء وشوارع المدينة.
وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد رصدت شكاوى عدة تقدّم بها عدد من سكان الأحياء، من تضرُّرهم من وجود هياكل خربة تستغلّ المواقف وتساهم في ازدحام الشوارع وتجمع النفايات، ما استدعى المتابعة الميدانية من قبل ممثّلي الأمانة والتعامل الفوري مع البلاغات الواردة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت الأمانة الى أن كل البلاغات الواردة لغرفة العمليات (940) يتم تحويلها على الفور لفرق العمل الميدانية بهدف المعالجة، وتعزيزًا لكفاءة الخدمات البلدية المقدمة، مشيرةً إلى أن حملات إزالة المركبات التالفة مستمرة حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة، ولإفساح المجال وتوسيع الطرقات ومنع حدوث أي مضايقات للمارة.
وحذرت من خطورة هذه الظاهرة التي قد يترتب عليها العديد من الأضرار الصحية والبيئية والأمنية، مؤكدة أنه لا تهاون مع المخالفين وأصحاب تلك المركبات الذين يقومون بتركها في العراء وسط الشوارع والميادين وعدم وضعها في الحجوزات الخاصة بها .