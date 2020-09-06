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أخبار الخرج > قسم التربية الخاصة”بنات” ينتهي من صرف المعينات السمعية للطالبات ضعيفات السمع
06/09/2020   11:24 ص

قسم التربية الخاصة”بنات” ينتهي من صرف المعينات السمعية للطالبات ضعيفات السمع

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الخرج اليوم – ريم المطيري :

 

استكمل قسم التربية الخاصة بتعليم الخرج في يوم الاحد الموافق ١٤٤٢/١/١٨هـ صرف المعينات السمعية للطالبات ضعيفات السمع، وبذلك يكون القسم انتهى من صب القوالب وتسليم السماعات وبرمجتها لمستحقيها .

وكان ذلك بتوجيهات ومتابعة دائمة من مدير التعليم د.خالد العتيبي في توزيع المعينات  السمعية للطالبات ، مقدماً شكره لرئيسة قسم التربية الخاصة أ.تهاني آل ربيع ولجميع منسوبات القسم ، وبدورها توجه أ.تهاني شكرها لِـ معلمة النطق أ.الجوهره الرميح  وأ.منى العكسر ي على جهودهم في التنسيق والتنظيم وتطبيق الاجراءات الاحترازية لتسليم المعينات للطالبات بكل يسر وآمان.

قسم التربية الخاصة”بنات” ينتهي من صرف المعينات السمعية للطالبات ضعيفات السمع

أخبار الخرج, تعليم الخرج
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