باحثي جامعة الأمير سطام يحققون منجزات بحثية نوعية

حققت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تطورا ملحوظا في مجالات النشر العلمي . ويأتي هذا ضمن المجالات المصنفة ضمن كشاف Scopus . حيث قفز ترتيب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بين الجامعات السعودية إلى المركز ( السابع ) في شهر سبتمبر الحالي من عام 2020 وكان في الترتيب عام 2015 ( الحادي عشر ) بنسبة ارتقاء وقدرها ( 157.14 % ) و أيضا في المجلات المصنفة ضمن كشاف Web of Science كان ترتيب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بين الجامعات السعودية المركز ( الثاني عشر ) في عام 2015 و في عام 2020 قفز الترتيب ليصبح ( السادس ) بنسبة ارتقاء وقدرها ( 200 % ) ويأتي هذا التطور ضمن الجهود المتظافرة من قيادات الجامعة لتحقيق الأهداف المنشودة من عملية البحث العلمي .
ومن جهته ذكر معالي رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الأستاذ الدكتور / عبدالعزيز بن عبدالله الحامد أن الجامعة حريصة كل الحرص بمجلات البحث العلمي لأن ذلك يساعد في تطوّر الجامعة على الصعيدين النظري والتطبيقي.
و الجدير بالذكر أن جامعة الأمير سطام شجعت الباحثين و ذللت جميع العقبات التي تواجههم وأولت عناية خاصة بالنشر في قواعد البيانات العالمية و كان دور عمادة البحث العلمي واضح و جلي حيث أصبحت أرقام النشر للباحثين من أعضاء هيئة التدريس في ارتفاع متزايد مما ساهم في تقدم ترتيب الجامعة.
ومن جانبه قدم رئيس الجامعة الحامد شكره وتقديره لوكيل الجامعة للدراسات العليا و البحث العلمي الاستاذ الدكتور / عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري نظير متابعته الدائمة واهتمامه بالبرامج والمبادرات التي تخص البحث العلمي كما قدم شكره لعميد البحث العلمي الدكتور / غالب بن حمد النهدي ولجميع الباحثين و الباحثات متمنيا مزيداً من التقدم والإبداع والإنجاز في المستقبل القريب.