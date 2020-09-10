بالفيديو.. مبتعث سعودي ينتج فيلمًا ويصل به إلى نهائيات مهرجان نيويورك للأفلام

تمكن شاب سعودي مبتعث في إحدى الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية، من إنتاج فيلم والوصول به إلى نهائيات مهرجان نيويورك للأفلام.
وقال عبدالعزيز سرحان، خلال مداخلة في برنامج “اليوم” المُذاع على قناة “الإخبارية”، إن هذا الإنجاز تحقق بعد مجهودات طويلة، كانت بدايتها منذ خمس سنوات، عندما بدأ الدراسة في مجال صناعة الأفلام والإنتاج التلفزيوني، مضيفا أنه تمكن قبل ثلاث سنوات من إنتاج وتصوير وإخراج نحو ثلاثة أفلام معتمداً فيها على نفسه فقط. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه كوّن بعد ذلك طاقم عمل كاملا ساعده في إنتاج الأفلام وتصويرها، ومنها فيلمه الذي وصل به إلى مهرجان نيويورك، والذي يحمل اسم “الدائرة الحمراء”، مضيفاً أن قصة الفيلم والأجواء التي فرضتها جائحة كورونا كانت من الأسباب التي دعمت ترشيح الفيلم لنهائيات المهرجان.
فيديو | مبتعث ينتج فيلم “الدائرة الحمراء” ليصل إلى نهائيات مهرجان #نيويورك للأفلام#برنامج_اليوم pic.twitter.com/pnXOUZ7W6H
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) September 9, 2020