نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار الخرج > 3000 متدرب عبر برنامج الدبلوم الصباحي في “تقنية الخرج”
10/09/2020   4:35 م

"الحربي": استقلبنا 60 متدرب في برنامج البكالوريوس المسائي

3000 متدرب عبر برنامج الدبلوم الصباحي في “تقنية الخرج”

+ = -
755

بدأت الكلية التقنية للبنين بالخرج في تدريب أكثر من 3000 متدرب عبر برنامج الدبلوم الصباحي في العديد من التخصصات التقنية.

ويقوم التدريب في الكلية على استخدام البلاك بورد للمقررات النظرية في حين تقام المقررات العملية في الكلية مع تطبيق لإجراءات الاحترازية والتباعد لضمان سلامة منسوبي ومتدربي الكلية.

وأوضح عميد الكلية خالد بن عبيد الحربي بأن الكلية استقبلت أكثر من 800 متدرب مستجد في البرنامج الصباحي و30 مستجد في برنامج الدبلوم المسائي بالإضافة إلى 60 متدرب في برنامج البكالوريوس المسائي، في العديد من التخصصات التقنية.

الجدير بالذكر أن كلية التقنية في محافظة الخرج تضم تخصصات التقنية الكهربائية، التقنية الميكانيكية، الحاسب الالي، التقنية الإدارية، التقنية الإلكترونية.

وقد شهدت “التقنية” خلال السنوات تطوراً واضحاً من خلال زيادة أعداد المقبولين والتوسع في التدريب المسائي والحصول على العديد من الجوائز العالمية.

كما تضم الكلية كادر تدريبي مؤهل من حملة الماجستير والبكالوريوس والدكتوراه من المهندسين السعوديين المتميزين.

3000 متدرب عبر برنامج الدبلوم الصباحي في “تقنية الخرج”

أخبار الخرج, تعليم الخرج
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885111037.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.