3000 متدرب عبر برنامج الدبلوم الصباحي في “تقنية الخرج”

بدأت الكلية التقنية للبنين بالخرج في تدريب أكثر من 3000 متدرب عبر برنامج الدبلوم الصباحي في العديد من التخصصات التقنية.
ويقوم التدريب في الكلية على استخدام البلاك بورد للمقررات النظرية في حين تقام المقررات العملية في الكلية مع تطبيق لإجراءات الاحترازية والتباعد لضمان سلامة منسوبي ومتدربي الكلية.
وأوضح عميد الكلية خالد بن عبيد الحربي بأن الكلية استقبلت أكثر من 800 متدرب مستجد في البرنامج الصباحي و30 مستجد في برنامج الدبلوم المسائي بالإضافة إلى 60 متدرب في برنامج البكالوريوس المسائي، في العديد من التخصصات التقنية.
الجدير بالذكر أن كلية التقنية في محافظة الخرج تضم تخصصات التقنية الكهربائية، التقنية الميكانيكية، الحاسب الالي، التقنية الإدارية، التقنية الإلكترونية.
وقد شهدت “التقنية” خلال السنوات تطوراً واضحاً من خلال زيادة أعداد المقبولين والتوسع في التدريب المسائي والحصول على العديد من الجوائز العالمية.
كما تضم الكلية كادر تدريبي مؤهل من حملة الماجستير والبكالوريوس والدكتوراه من المهندسين السعوديين المتميزين.