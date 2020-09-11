"أمانة جدة" وفنانة تشكيلية يطلقان مبادرة لتزيين السيارات المتهالكة بلوحات فنية

أطلقت أمانة محافظة جدة مبادرة فنية تحت شعار “رسم وطن” بالتعاون مع فنانة تشكيلية سعودية، للرسم على عدد من السيارات والمركبات القديمة والمتهالكة لتحويلها إلى تحف فنية.
وأبانت الأمانة أن المبادرة بالتعاون مع التشكيلية السعودية العالمية شاليمار شربتلي، لافتة إلى أنه سيتم عرض السيارات في الواجهة البحرية الجديدة، وميادين جدة الرئيسية، وذلك تزامنا مع انطلاق احتفالات المملكة بيومها الوطني الـ90.
وأوضحت أن هذه المبادرة تهدف لاستثمار الأدوات القديمة التي تستغني عنها المجتمعات بإعادة تدويرها وتحويلها من ملوثات للبيئة إلى أعمال فنية تسهم في إثراء الذائقة البصرية، وستشمل المبادرة في مرحلتها الثانية مدن المملكة كافة ثم تنطلق للعالمية لتصدير هذه الأعمال الفنية للخارج وإيصال الفن السعودي للعالمية.
من جانبها، قدمت الفنانة “شاليمار” رائدة فن “الموفينج آرت” شكرها لأمانة جدة، لدعم هذه المبادرة الوطنية، وجلب السيارات والمركبات القديمة التي تم الرسم عليها وتحويلها إلى أعمال فنية، مشيرة إلى أن فن تدوير المخلفات يعد عملا راقيا ونبيلا يحول ملوثات البيئة إلى أعمال فنية جاذبة.
وفق “أخبار 24”.