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أخبار محلية > “المرور” يوضح شروط نقل ملكية المركبة في حال وجود مخالفات على مالكها
13/09/2020   7:52 ص

“المرور” يوضح شروط نقل ملكية المركبة في حال وجود مخالفات على مالكها

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أوضحت الإدارة العامة للمرور شروط نقل ملكية المركبة في حال وجود مخالفات على مالكها.

وقالت ردا على سؤال إن وجود المخالفات على مالك المركبة لا يمنع نقل ملكيتها شريطة سريان الاستمارة والفحص الدوري.

“المرور” يوضح شروط نقل ملكية المركبة في حال وجود مخالفات على مالكها

أخبار محلية
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