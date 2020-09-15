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أخبار محلية > بالفيديو.. جسر الملك فهد يبدأ استقبال القادمين من البحرين
15/09/2020   11:11 م

بالفيديو.. جسر الملك فهد يبدأ استقبال القادمين من البحرين

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بدأت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، اليوم (الثلاثاء)، تطبيق القرار الصادر بشأن الحالات المستثناة المغادرة من وإلى المملكة، حيث بدأ في استقبال القادمين من مملكة البحرين وفق إجراءات احترازية جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وفتحت المؤسسة الجسر لاستقبال القادمين إلى المملكة، وفقاً لـ”الإخبارية”، منذ الساعة 06:00 صباحاً، حيث أفاد رئيس مركز المراقبة الصحية بالجسر عبدالحكيم القحطاني بأنه يتم استقبال القادمين من البحرين مع وجود فحص PCR لا يتجاوز تاريخه 48 ساعة.وفق “أخبار 24”.

وأضاف القحطاني أنه يتم أيضاً العمل بالإجراءات الاحترازية المتبعة، وهي: “قياس درجة الحرارة، الفرز البصري، تبيّن الأعراض المعروفة، والتوقيع على تعهد بالحجر المنزلي”، مشيراً إلى استبعاد المؤسسة لعدد من القادمين من البحرين، وذلك لاجتياز شهاداتهم الصحية التاريخ المقرر.

بالفيديو.. جسر الملك فهد يبدأ استقبال القادمين من البحرين

أخبار محلية
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