بالأسماء.. استفادة 29 ألف أسرة من برنامج “سكني” خلال أغسطس بينها 8748 أسرة سكنت منازلها

أعلن برنامج “سكني”، التابع لوزارة الإسكان استفادة 29.3 ألف أسرة من البرنامج خلال أغسطس الماضي، بينها 8748 أسرة سكنت منازلها، ليصل إجمالي الأُسر التي استفادت من جميع الخيارات خلال العام الجاري 253.8 ألف أسرة، منها أكثر من 84 ألف أسرة سكنت منازلها.
وأوضح البرنامج في بيان صحافي الثلاثاء، أن مجموع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي حجزها المستفيدون منذ بداية العام الجاري بلغت 54.4 ألف وحدة سكنية، فيما تم تسليم أكثر من 66 ألف أرض سكنية في مختلف المدن والمحافظات والمراكز.
وأضاف أن مجموع المستفيدين من خيار القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة وصل إلى أكثر من 82 ألف أسرة، إضافة إلى 51 ألف أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن البرنامج مستمر في توفير وإتاحة حجز واختيار جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية عبر تطبيق وموقع “سكني”، وتشمل (الوحدات تحت الإنشاء ضمن الضواحي السكنية الكبرى، والأراضي السكنية، والبناء الذاتي).