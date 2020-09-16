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أخبار محلية > من بينها آثار أقدام لبشر وفيلة.. هيئة التراث تعلن عن كشف أثري يعود لأكثر من 120 ألف سنة
16/09/2020   5:09 م

من بينها آثار أقدام لبشر وفيلة.. هيئة التراث تعلن عن كشف أثري يعود لأكثر من 120 ألف سنة

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أعلنت هيئة التراث، اليوم (الأربعاء)، اكتشاف فريق سعودي دولي مشترك آثار أقدام لبشر وحيوانات مفترسة تعود لأكثر من 120 ألف سنة.

وأوضحت الهيئة أن هذا الكشف الأثري يمثل الدليل العلمي الأول على أقدم وجود للإنسان على أرض الجزيرة العربية حتى الآن، ويقدم لمحة نادرة عن بيئة الأحياء في هذه المنطقة.

وأضافت أنه تم التعرف على طبعات أقدام سبعة أشخاص وآثار طبعات للجمال بواقع 107 طبعات، والفيلة بـ43 طبعة أثر ، وآثار طبعات لحيوانات من فصيلتي الوعول والبقريات.

وأشارت إلى أنه تم العثور على نحو 233 أحفورة تمثل بقايا عظمية للفيلة والمها، ودلالات على وجود حيوانات مفترسة من خلال آثار أنيابها على بعض القطع العظمية الحيوانية.

بدوره قال الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، جاسر الحربش، لحظة إعلانه الاكتشاف الأثري الجديد: “عندما نبحث ونكتشف فإننا في الوقت نفسه نصنع إرث الغد ونقدم رسالتنا للمستقبل”.

الرئيس التنفيذي لهيئة التراث د. جاسر الحربش

 هيئة التراث

وفق”أخبار 24″.

من بينها آثار أقدام لبشر وفيلة.. هيئة التراث تعلن عن كشف أثري يعود لأكثر من 120 ألف سنة

أخبار محلية
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