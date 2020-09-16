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أخبار الخرج > بالصور.. محافظ الدلم يرأس اجتماع لجنة الاودية و السيول لمناقشة استعدادات الموسم المطري
16/09/2020   11:01 م

بالصور.. محافظ الدلم يرأس اجتماع لجنة الاودية و السيول لمناقشة استعدادات الموسم المطري

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الخرج اليوم – الدلم – فهد الموسى :

رأس الاستاذ فهد بن سلطان بن حميد محافظ محافظة الدلم اجتماع لجنة الاودية و السيول صباح اليوم بحضور اعضاء اللجنة في بداية الاجتماع ، رحب سعادة المحافظ بالجميع وشكرهم على تلبية الدعوة ،ثم عرض الاستاذ صالح بن رافع وكيل المحافظة جدول الاعمال الذي تم مناقشته استعدادا للموسم المطري لسلامة الاحياء السكنية والممتلكات والمنشآت وخدمات البنية التحتية و توجيهات الجهات المختصة لمعالجة أضرار السيول.

واستعرض المحافظ جميع الملاحظات الخاصة بالسيول مع بقية الاعضاء والتعاون بين الجهات الحكوميه ، وتنظيف جميع الاودية والمساني وأزالة التعديات بمحافظة الدلم والمراكز التابعه لها وكذلك والحلول العاجلة والمناسبة لمعالجة الاضرار والاقتراح والحلول المقدمة من أعضاء اللجنة.

وفي نهاية الاجتماع شكر سعادة المحافظ الاعضاء على تفاعلهم وحرصهم واقتراحاتهم مثمنا نشاط الدفاع المدني والبلدية في تحقيق السلامة.

 

بالصور.. محافظ الدلم يرأس اجتماع لجنة الاودية و السيول لمناقشة استعدادات الموسم المطري

أخبار الخرج
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