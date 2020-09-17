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أخبار محلية > “الموارد البشرية” تودع 1.7 مليار ريال معاشات مستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر صفر
17/09/2020   1:01 م

“الموارد البشرية” تودع 1.7 مليار ريال معاشات مستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر صفر

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الخميس)، إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر صفر في حساب المستفيدين والمستفيدات.

وذكر وكيل الوزارة، إبراهيم المبارك، أن المعاشات التي تم إيداعها اشتملت على المعاش الأساسي، والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.

وأضاف أن المبالغ المودعة في حسابات المستفيدين بلغت أكثر مليار و697 مليون ريال، منها أكثر 192 مليون ريال مساعدات نقدية لأجل الغذاء، وأكثر من 102 مليون ريال لسداد فواتير الكهرباء، مؤكداً أنه تم إيداع تلك المبالغ في الحسابات البنكية للمستفيدين. وفق “أخبار 24”.

“الموارد البشرية” تودع 1.7 مليار ريال معاشات مستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر صفر

أخبار محلية
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