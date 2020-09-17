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اخبار رياضية > التعاون ينفي تكفل “تركي آل الشيخ” بصفقة “كارتيرون”
17/09/2020   1:03 م

التعاون ينفي تكفل “تركي آل الشيخ” بصفقة “كارتيرون”

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نفى نادي التعاون، ما يتردد عن تكفل المستشار تركي آل الشيخ بصفقة المدير الفني للفريق الأول لهم، باتريس كارتيرون.

وأشار نادي التعاون، عبر بيان رسمي صادر عنه أمس (الأربعاء)، إلى أن النادي تكفل بكامل قيمة الصفقة المادية، نافياً ما يتم تداوله عبر بعض البرامج ومواقع التواصل.

وأتم النادي بيانه بـ “نُقدر لتركي الشيخ دعمه الكبير للتعاون ومساهمته في العديد من الصفقات المحلية والأجنبية، متمنين من الجميع تحري الدقة والمصداقية في نقل الخبر من مصدره الحقيقي”. وفق “أخبار 24”.

وكان نادي التعاون، قد أعلن في وقت سابق من أمس، حصوله على توقيع المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، لمدة موسمين.

التعاون ينفي تكفل “تركي آل الشيخ” بصفقة “كارتيرون”

اخبار رياضية
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