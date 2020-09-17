أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الخميس) تسجيل 593 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات في المملكة إلى 328144 حالة.
وأبانت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، أنه تم تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 4399 حالة وفاة.
وأشارت إلى تسجيل 1203 حالات تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 307207 حالات، لافتة إلى أن هناك 16538 حالة نشطة حالياً، من بينها 1180 حالة حرجة.
وفق “أخبار 24”.