رمى أغراضه تجاهها.. فيديو متداول لنقاش حاد بين متسوق وكاشيرة

أظهر مقطع فيديو متداول في “تويتر” شخصا غاضبا من موظفة سعودية تعمل كاشيرة في أحد الأسواق التجارية.
وبحسب الفيديو الذي تم تداوله في هاشتاق (مواطن يسي لموظفة سعودية) ظهر الرجل وهو يرمي أغراضه تجاه الموظفة بعد أن تركت مكانها وذهبت بعيدا، حيث هددها إن لم تعد وتنهِ عملية المحاسبة.
ورفضت الموظفة العودة لمكانها، قائلة إنه ليس والدها حتى يتحدث معها بهذا الأسلوب ويرمي البطاقة في وجهها.
وتعاطف مغردون مع الموظفة، وطالبوا الجهات المختصة بمحاسبة المسيء، فيما أكد آخرون أن الفيديو لا يوضح ما حدث منذ البداية بين الطرفين.
وفق “أخبار 24”.