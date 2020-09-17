نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > رمى أغراضه تجاهها.. فيديو متداول لنقاش حاد بين متسوق وكاشيرة
17/09/2020   11:43 م

رمى أغراضه تجاهها.. فيديو متداول لنقاش حاد بين متسوق وكاشيرة

+ = -
1158

أظهر مقطع فيديو متداول في “تويتر” شخصا غاضبا من موظفة سعودية تعمل كاشيرة في أحد الأسواق التجارية.

وبحسب الفيديو الذي تم تداوله في هاشتاق (مواطن يسي لموظفة سعودية) ظهر الرجل وهو يرمي أغراضه تجاه الموظفة بعد أن تركت مكانها وذهبت بعيدا، حيث هددها إن لم تعد وتنهِ عملية المحاسبة.

ورفضت الموظفة العودة لمكانها، قائلة إنه ليس والدها حتى يتحدث معها بهذا الأسلوب ويرمي البطاقة في وجهها.

وتعاطف مغردون مع الموظفة، وطالبوا الجهات المختصة بمحاسبة المسيء، فيما أكد آخرون أن الفيديو لا يوضح ما حدث منذ البداية بين الطرفين.

صورة

وفق “أخبار 24”.

رمى أغراضه تجاهها.. فيديو متداول لنقاش حاد بين متسوق وكاشيرة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885112157.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.