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أخبار محلية > “التقاعد” تطلق خدمة طباعة التعريف “الفوري” بالمعاش التقاعدي
17/09/2020   11:44 م

“التقاعد” تطلق خدمة طباعة التعريف “الفوري” بالمعاش التقاعدي

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أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد خدمة طباعة التعريف “الفوري” بالمعاش التقاعدي، التي تمكّن العملاء (أفرادا وجهات) من استعراض وطباعة تفاصيل المعاش الخاص بالمتقاعد بشكل ذاتي ومباشر.

وأوضحت المؤسسة أن الخدمة تستهدف العملاء كافة من المتقاعدين وكذلك الجهات الأخرى ذات العلاقة مثل البنوك وغيرها، وتتيح استعراض تفاصيل المعاش التقاعدي للعميل بشكل فوري، وتتميز بعدم اشتراط التسجيل في بوابة الخدمات الإلكترونية للمؤسسة، بل يمكن تنفيذها للزوار والاستفادة المباشرة من الخدمة.

وأضافت أنه يمكن الاستفادة من الخدمة عبر الدخول لبوابة خدمات المؤسسة الإلكترونية www.pension.gov.sa، والضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية” ومن ثم الضغط على أيقونة “التعريف بالمعاش الفوري” وبدء الخدمة.وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن الخدمة تتطلب فقط السجل المدني للمتقاعد وتاريخ الميلاد، بعد ذلك تصل رسالة تحقق لجوال العميل، وبعد إدخال رمز التحقق يمكن مباشرةً استعراض تفاصيل المعاش وتنزيل نسخة منه.

“التقاعد” تطلق خدمة طباعة التعريف “الفوري” بالمعاش التقاعدي

أخبار محلية
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