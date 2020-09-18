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أخبار الخرج > بالفيديو.. الشيخ العقيلي في خطبتي الجمعة نعمة الله بتوحيد البلاد على يد الملك عبدالعزيز رحمه الله
18/09/2020   5:39 م

بالفيديو.. الشيخ العقيلي في خطبتي الجمعة نعمة الله بتوحيد البلاد على يد الملك عبدالعزيز رحمه الله

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أكد الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن زيد العقيلي الخالدي في خطبتي الجمعة ١ / ٢ / ١٤٤٢ من الهجرة النبوية على صاحبها خير صلاة وتسليم على نعمة الله بتوحيد هذه البلاد تحت مسمى المملكة العربية السعودية على يد جلالة الملك عبدالعزيز رحمه الله ، وشدد على شكر الله على النعم السابغة في هذه البلاد المباركة وتحت قيادة والد الجميع ملكنا المفدى سلمان بن عبدالعزيز ويعاونه عضده ونجله ولي عهده القوي الأمين محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله والذي عم نفعهما بفضل الله الوطن والمواطنين والمقيمين و الإسلام والمسلمين والعالم المسالم أجمعين .

 

 

بالفيديو.. الشيخ العقيلي في خطبتي الجمعة نعمة الله بتوحيد البلاد على يد الملك عبدالعزيز رحمه الله

أخبار الخرج
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