بالفيديو.. الشيخ العقيلي في خطبتي الجمعة نعمة الله بتوحيد البلاد على يد الملك عبدالعزيز رحمه الله

أكد الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن زيد العقيلي الخالدي في خطبتي الجمعة ١ / ٢ / ١٤٤٢ من الهجرة النبوية على صاحبها خير صلاة وتسليم على نعمة الله بتوحيد هذه البلاد تحت مسمى المملكة العربية السعودية على يد جلالة الملك عبدالعزيز رحمه الله ، وشدد على شكر الله على النعم السابغة في هذه البلاد المباركة وتحت قيادة والد الجميع ملكنا المفدى سلمان بن عبدالعزيز ويعاونه عضده ونجله ولي عهده القوي الأمين محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله والذي عم نفعهما بفضل الله الوطن والمواطنين والمقيمين و الإسلام والمسلمين والعالم المسالم أجمعين .
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن زيد العقيلي الخالدي في خطبتي #الجمعة :
نعمة الله بتوحيد البلاد على يد الملك عبدالعزيز رحمه الله – تحت مسمى المملكة العربية السعودية#اليوم_الوطني_السعودي90#همة_حتى_القمه#يوم_الجمعة pic.twitter.com/V59XkydLZY
— الخرج اليوم (@kharjhome1) September 18, 2020
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن زيد العقيلي الخالدي في خطبتي #الجمعة : pic.twitter.com/ap6J91QPZt
— الخرج اليوم (@kharjhome1) September 18, 2020