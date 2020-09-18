بالفيديو.. “مكافحة الفساد”: معنيون بمتابعة رد الأموال التي أُخذت دون وجه حق لخزينة الدولة

أكد المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أحمد الحسين، أن الهيئة لديها عدة أساليب وطرق لاكتشاف جـرائم الفساد والتعدي على المال العام.
وأوضح أن من بين تلك الأساليب تلقي البلاغات وتحليل البيانات وبناء المؤشرات ومراقبة الأنشطة عالية المخاطر، ومن ثم التحري والتقصي وجمع المعلومات.
وكشف، خلال حديثه لقناة العربية، أن جميع المتورطين في جـرائم الفساد التي أُعلنت اليوم (الجمعة) تم القبض عليهم، وبعد اكتمال إجراءات التحقيق معهم ستتم إحالتهم إلى المحكمة المختصة.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الهيئة معنية بمتابعة استرداد الأموال التي تم أخذها دون وجه حق إلى خزينة الدولة.
وبين أن الهيئة لاحظت ضعف الجانب الرقابي في كثير من الجهات الحكومية على مشاريعها، ويترتب على ذلك تعثرها وتنفيذها بشكل معيب وفتح منفذ للتعدي عليها.
المتحدث باسم هيئة مكافحة الفساد في #السعودية: سنسترجع الأموال التي نهبها الفاسدون. pic.twitter.com/oBLKopgPvq
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 18, 2020