سرقة واحتيال وتحرش.. “الأمن العام” يستعرض بالفيديو جرائم أُلقي القبض على مرتكبيها

تمكّنت الجهات الأمنية في عدد من مناطق المملكة، من القبض على عدد من المواطنين والمقيمين؛ لتورطهم في حـوادث مختلفة خلال الأسبوع المنقضي.
ونشر الأمن العام مقطع فيديو مجمعاً للمخالفات التي ارتكبها المتورطون، على رأسها القبض على مقيم من الجنسية السودانية ارتكب عدداً من جرائم السطو وسلب المارة وإطلاق النار على مركبة أحد المقيمين، إضافة إلى سرقة لوحات مركبة ووضعها على مركبته لاستخدامها في تنفيذ جرائمه ومحاولة تضليل الجهات الأمنية.
وقبض رجال الأمن على تنظيم عصابي مكون من 4 أشخاص، تورطوا بالترويج لبيع أوراق معالجة كيميائيا قابلة للتزييف لعملة نقدية من فئة الدولار الأمريكي ومقايضتها بالريال بأقل من سعر الصرف الدولي، حيث ضُبط بحوزتهم أوراق يمكن تزييفها بما يعادل 930 ألف دولار أمريكي، كما تم القبض على مجموعة من الأشخاص اشتركوا في مشاجرة جماعية نتيجة خلاف سابق فيما بينهم. وفق “أخبار 24”.
كما أُلقي القبض على 5 مقيمين من الجنسية الباكستانية امتهنوا إرسال رسائل نصية ذات مضامين احتيالية، ليتمكنوا من اختراق الحسابات البنكية وإجراء تحويلات وسحوبات بنكية، حيث تحصلوا نتيجة تلك الأساليب على ما يقارب 300 ألف ريال، كما تم القبض على 3 مواطنين قاموا بإطلاق النار على جهاز للرصد الآلي للسرعات وحرق جهاز آخر على أحد الطرق العامة.
وفي واقعة أخرى، أُلقي القبض على مواطنين تورطا في ارتكاب عدد من القضايا تمثلت بسلب العمالة والسطو على المنازل، كما تمت الإطاحة بثلاثة مواطنين تحرشوا بمجموعة من النساء بألفاظ ذات مدلولات جنسية وتوثيق ذلك بمقطع نشروه في مواقع التواصل الاجتماعي، إضافةً إلى القبض على 3 مواطنين ارتكبوا عددًا من الجرائم تمثلت باقتحام المنازل وسرقتها.
في قبضة رجال الأمن . #تم_القبض pic.twitter.com/L12uLtp6xB
— الأمن العام (@security_gov) September 19, 2020