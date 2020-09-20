رصدت شرطة منطقة المدينة المنورة مخالفات بحق عدد من المواطنين والمقيمين لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس “كورونا”.
وبث الحساب الرسمي لوزارة الداخلية على “سناب الداخلية” فيديو يُظهر جهود رجال الأمن وهم يقومون برصد وتسجيل المخالفات على عدم ارتداء الكمامة في الشوارع والأسواق وداخل المركبات.
يُذكر أن عقوبة تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية وتدابير “البروتوكولات” الوقائية في المرة الأولى 1000 ريال، وتضاعف العقوبة في حال التكرار، مع الإبعاد للمخالف من المقيمين نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.