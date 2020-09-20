وثّق مهتم في الشأن السياحي يُدعى بدر العلي، عملية تجهيز الموز للتصدير من إحدى المزارع في وادي بيش بمنطقة جازان.
وقال صاحب المزرعة ويُدعى أبو راشد إن عملية تجهيز الموز تبدأ بتعليقه على “المجزرة” وإزالة الزهرة الموجودة على الأطراف ومن ثم يُغسل بالماء، ويدخل مرحلة التخمير التي تمتد لـ3 أيام، وبعدها يكون جاهزاً للتصدير أو الأكل.
وأوضح أن وزن الكرتون للتصدير يصل إلى 20 كيلو، بينما الموز الذي يُباع محلياً يصل وزنه إلى 35 كيلو بخلاف الموز المستورد الذي يصل وزنه إلى 13 كيلو، مشيراً إلى أن موز وادي بيش عضوي ولا يُضاف له أي كيماويات.
وفق “أخبار 24”.