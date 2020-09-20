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أخبار محلية > وزير التعليم: خطة منصة “مدرستي” من قبل الجائحة والظروف عجّلت بإطلاقها
20/09/2020   10:53 م

وزير التعليم: خطة منصة “مدرستي” من قبل الجائحة والظروف عجّلت بإطلاقها

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كشف وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ تفاصيل رحلة إنشاء منصة “مدرستي” وتجهيزها قبل الموعد المحدد بأيادٍ سعودية.

وقال، خلال لقاء مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن رحلة الإعداد للتعليم عن بُعد بدأت بعد يوم واحد من توقف عملية التعليم حضوريًا خلال فبراير الماضي، حيث بدأ البث عبر قنوات “عين” لكافة المراحل الدراسية للمساعدة في التحصيل الدراسي.

وأوضح أنه تم البدء في إعداد الاستوديوهات الخاصة بتسجيل الفيديوهات الدراسية والحصص التعليمية بعد يوم واحد من إيقاف عملية التعليم حضوريًا بسبب كورونا، مشيرًا إلى أن منصة “مدرستي” كان مخططا إطلاقها في 2021.

وأبان آل الشيخ أن الظروف أجبرت الوزارة على التعجيل بإطلاق المنصة لبدء عملية التعليم عن بُعد، وذلك بعد أن تولت مجموعة من الشباب السعودي إنشاء المنصة، مشيرًا إلى أن الخطط كانت تتضمن إنشاء 3 منصات أخرى للتعليم. وفق “أخبار 24”.

وقال إنه تم دمج كافة المنصات وإخراج إدارة تعليم موحد لنقل المحتوى إلى كل إدارة ومدرسة في المملكة، مؤكدًا أن المنصة تمثل بيئة تعلم استفادت مما تم تأسيسه سابقًا من منصات مختلفة، بالإضافة إلى دمج ذلك مع محتويات فصول افتراضية من خلال التعاون مع شركة مايكروسوفت.

وزير التعليم: خطة منصة “مدرستي” من قبل الجائحة والظروف عجّلت بإطلاقها

أخبار محلية
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