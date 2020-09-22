علق المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي على إعلان نادي الهلال إصابة عدد كبير من لاعبيه بفيروس “كورونا” المستجد، بعد سفره للدوحة للعب مباريات دوري أبطال آسيا.
وأجاب العبدالعالي عن استفسار من عميد كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الأمير سعد بن سعود بن محمد حول العدد الكبير للاعبين المصابين، خلال ندوة افتراضية نظمتها الكلية أمس (الإثنين)، بأن هناك أكثر من 100 بروتوكول لكل مناسبة ونشاط سواء كان اجتماعياً أو تجارياً أعلنت عنه وزارة الصحة.
وأضاف أنه يفترض من أصحاب المواقع والمناسبات ومنظميها ومرتاديها التقيد بهذه البروتوكولات، وثبت خلال الأشهر الماضية أن التقيد بها كفل حماية الناس بعد عودتهم للحياة الطبيعية، حيث لم ترصد أي بؤر أو تفشيات مقلقة. وفق “أخبار 24”.
وأكد أنه كلما تم الخروج على هذه البروتوكولات بعدم الالتزام بارتداء الكمامات أو الحفاظ على مسافة آمنة في أي نشاط سواء كان رياضياً أو غيره، كان الناس المتواجدون في هذا المكان المخالف عُرضة للمشاكل الصحية.