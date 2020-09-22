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اخبار رياضية > رسميًا.. “الاتحاد” يعلن وصول محترفه الصربي بريجوفيتش إلى جدة
22/09/2020   1:02 م

رسميًا.. “الاتحاد” يعلن وصول محترفه الصربي بريجوفيتش إلى جدة

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زف نادي الاتحاد، بشرى سارة إلى جماهير فريقه، بوصول أحد لاعبيه المحترفين، استعدادًا للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد (2020-2021).

وأعلن النادي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وصول الصربي بريجوفيتش، إلى جدة أمس الإثنين، من أجل الانتظام في تدريبات الاتحاد الجماعية استعداداً للموسم الجديد.

واستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الإثنين، أول تدريباته تحضيرًا لانطلاق الموسم الجديد، بعد أن أجرى جميع أعضاء الفريق فحص فيروس كورونا الأحد، حيث تواجد اللاعبون مبكرًا في مقر النادي. وفق “أخبار 24”.

رسميًا.. “الاتحاد” يعلن وصول محترفه الصربي بريجوفيتش إلى جدة

اخبار رياضية
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