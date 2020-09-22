علق لاعب المنتخب السعودي وناديي الشباب والنصر السابق فؤاد أنور، على تعادل النصر أمس (الإثنين) أمام السد القطري، ضمن منافسات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.
وقال فؤاد أنور إن النصر ما زال في صدارة المجموعة وهذا شيء جميل، مبيناً أن المباراة أمس كانت تكتيكية بحتة.
وأضاف أن النصر كان يلعب أمام منتخب قطر وليس أمام نادي السد، مشيراً إلى أن التدوير الذي قام به المدرب فيتوريا خلال مباريات الدوري أفاد الفريق في المباراة.
يذكر أن النصر قد ضمن التأهل للدور الـ 16 من دوري أبطال آسيا، حيث يتصدر مجموعته برصيد 11 نقطة، وتتبقى له مباراة واحدة أمام العين الإماراتي الذي ودع البطولة رسمياً.
وفق “أخبار 24”.