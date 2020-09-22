بدأ رحالة مسنون، رحلتهم من الباحة إلى أبها، سيرًا على الأقدام، بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني الـ90 للمملكة.
وتستغرق الرحلة التي بدأها فريق رحالة الجنوب للمسافات الطويلة 13 يوماً، حيث يقدر موعد وصولهم إلى مدينة أبها في اليوم الوطني (الأربعاء)، وسيقطع الرحالة مسافة تصل إلى قرابة 350 كلم مشياً على الأقدام، وذلك تعبيراً عن حب الوطن، ولنشر ثقافة رياضة المشي في المجتمع.
ورصدت مقاطع فيديو أفراد المجموعة، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 60 و75 عاماً، وعددهم 8 أشخاص، أثناء رحلتهم مروراً بعدد من المدن والمحافظات، حيث ذكر أحدهم أنهم يقومون بهذه الرحلة للسنة الثالثة على التوالي بالتزامن مع الاحتفالات باليوم الوطني.
وفق “أخبار 24”.