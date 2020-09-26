بالفيديو.. استشاري أمراض معدية يتوقع ارتفاع أعداد الإصابة بـ”كورونا” بعد التهاون في الأيام الماضية

قال استشاري في الأمراض المعدية إن التجمعات التي حدثت أثناء الاحتفال باليوم الوطني مقلقة للغاية، ومخالفة للاشتراطات الصحية وقواعد التباعد الاجتماعي.
وأوضح الدكتور ثامر الخشان خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن النتائج السلبية لهذه التجمعات سوف تظهر خلال أسبوع أو أسبوعين وهي فترة حضانة المرض، متوقعاً أن ترتفع أرقام الإصابات بالفيروس.
وأشار إلى أن وباء “كورونا” لم ينته حتى الآن، ولا يوجد لقاح يمكن الاعتماد عليه، مبيناً أن نسبة الإصابات بدأت تعاود الارتفاع مرة أخرى في بعض الدول الأوروبية؛ وذلك بسبب التهاون في بعض الإجراءات الاحترازية. وفق “أخبار 24”.
فيديو | استشاري أمراض معدية لـ #الإخبارية: التوقعات تشير إلى ارتفاع عدد إصابات كورونا في #المملكة بعد التساهل والتهاون في الأيام الماضية pic.twitter.com/PRdHIc6Se3
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) September 25, 2020