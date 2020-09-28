ابن المواطنة التي توفيت غرقاً في مسبح بسكاكا بعد إنقاذها حفيدتها يروي تفاصيل الـحادثة

روى عبدالله النصيري ابن المواطنة سارة العليمي التي توفيت غرقاً في مسبح بعد إنقاذها حفيدتها من الغرق داخل حوض سباحة في إحدى الاستراحات بمحافظة سكاكا تفاصيل الواقعة.
وقال النصيري وفقاً لـ “عكاظ” إن والدته التي كانت تعمل معلمة لأكثر من 30 عاماً ألقت بنفسها في المسبح بعد أن شاهدت حفيدتها فقدت السيطرة على نفسها وتقدمت للجزء العميق فيه وأشرفت على الغرق.
وأضاف أن والدته تمكنت من إنقاذ طفلته ولكنها لم تستطع انقاذ نفسها وتوفيت داخل المسبح، مبيناً أنها كبيرة في السن ولا تمتلك أدنى خبرة في السباحة كي تنقذ نفسها.