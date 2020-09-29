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أخبار المناطق > بـ5 دولارات ويستغرق 15 دقيقة فقط.. “الصحة العالمية” تكشف عن فحص جديد لتشخيص كورونا
29/09/2020   8:32 ص

بـ5 دولارات ويستغرق 15 دقيقة فقط.. “الصحة العالمية” تكشف عن فحص جديد لتشخيص كورونا

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كشفت منظمة الصحة العالمية عن تطوير فحص جديد لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 15 دقيقة فقط.

وأكد مدير عام المنظمة، الدكتور تيدروس أدهانوم، أن سعر الفحص الجديد لا يتجاوز 5 دولارات، وهو لا يحتاج العشرات من الساعات لإظهار النتائج، مشيرًا إلى أن هذا الفحص سوف يمكّن الدول منخفضة ومتوسطة الدخل من إجراء المزيد من اختبارات التشخيص، الأمر الذي يسهم بدوره في مكافحة انتشار الفيروس.

ومن جانبها، أوضحت المديرة التقنية لبرنامج فيروس كورونا المستجد بالمنظمة، الدكتورة ماريا كيركوف، أن الفحص الجديد يتميز عن “PCR” بسهولة الاستخدام وسرعة النتائج، مؤكدة أن بعض الدول كانت تضطر لإرسال عينات الفحص لمختبرات خارجية للوقوف على نتائجها. وفق “أخبار 24”.

بـ5 دولارات ويستغرق 15 دقيقة فقط.. “الصحة العالمية” تكشف عن فحص جديد لتشخيص كورونا

أخبار المناطق
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