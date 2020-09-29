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أخبار محلية > “السديس” يوجه بتعيين نجل أحد شهداء الواجب في رئاسة شؤون الحرمين
29/09/2020   12:41 م

“السديس” يوجه بتعيين نجل أحد شهداء الواجب في رئاسة شؤون الحرمين

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وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبد الرحمن السديس، بتعيين أحد أبناء شهداء الواجب بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ويأتي القرار من منطلق المسؤولية المجتمعية بالرئاسة، ويعد تقديراً وعرفانًا من الرئاسة لدور آبائهم وتضحياتهم في الدفاع عن الدين والوطن، وإيماناً بالوفاء لأهل الوفاء والتضحية.

كما تأتي في إطار اهتمام القيادة الرشيدة بأسر شهداء الواجب وذويهم ومساعدتهم، ولتخليد دور هؤلاء الأبطال الذين قدموا أرواحهم للذود عن حدود هذا الوطن والدفاع عنه وعن مقدساته. وفق “أخبار 24”.

“السديس” يوجه بتعيين نجل أحد شهداء الواجب في رئاسة شؤون الحرمين

أخبار محلية
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