كان قائدًا حكيمًا وأخاً كريماً.. أمراء ورؤساء ينعون أمير الكويت

نعى أمراء ورؤساء اليوم الثلاثاء، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز الـ91 عامًا.
ونعى ملك الأردن الملك عبدالله بن الحسين أمير الكويت واصفا إياه بالأخ الكبير والزعيم الحكيم المُحب للأردن، القائد الاستثنائي وأمير الإنسانية والأخلاق من كرّس حياته لخدمة وطنه وأمته.
من جانبه، نعى نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة دبي، الأمير محمد بن راشد آل مكتوم، أمير الكويت، أب الكويت الحاني وقلب الخليج النابض وأمير الإنسانية النبيل.
وأعرب ولي عهد أبو ظبي، الأمير محمد بن زايد، عن خالص تعازيه للشعب الكويتي، في وفاة القائد العربي الكبير الشيخ صباح الأحمد، رجل الحكمة والتسامح والسلام، أحد الرواد الكبار في العمل الخليجي المشترك.وفق “أخبار 24”.
فيما قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي: أنعى ببالغ الحزن و الأسى وفاة المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت،حيث فقدت الأمة العربية و الإسلامية قائداً من أغلى رجالها،وإذ أعرب عن خالص التعازى لدولة الكويت الشقيقة حكومةً و شعباً.
ونعى رئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري حكيم العرب الشيخ صباح الاحمد، الذي وصفه بالشخصية الدبلوماسية والسياسية والقيادية العربية الفذة التي ناصرت قضايا العرب والمسلمين ، ولم تتخل عن لبنان في أصعب الظروف.