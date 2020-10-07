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أخبار محلية > بالفيديو.. مواطن يروي قصة تعافيه من السرطان وتأسيسه جمعية خيرية لتوفير خدمات للمتعافين
07/10/2020   8:30 ص

بالفيديو.. مواطن يروي قصة تعافيه من السرطان وتأسيسه جمعية خيرية لتوفير خدمات للمتعافين

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قال الدكتور بندر الدحيم مؤسس جمعية “متعافي”، إنه أصيب بسرطان القولون عام 2008 وخضع للعلاج الكيماوي، مبيناً أنه عاش معاناة بسبب عدم الوعي الصحي اللازم عن مرض السرطان.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج اليوم على قناة “الإخبارية”، أنه قرر تأسيس جمعية خيرية لرعاية مرضى ومتعافي السرطان وأسرهم، مبيناً أن دور الجمعية يتمثل في تثقيف المتعافي وكيفية تعامله مع الحياة بعد العلاج وتوفير الخدمات المساندة له.

وأضاف أن فريق العمل داخل الجمعية قائم على سواعد متطوعين ومتطوعات، واستطاعوا الوصول إلى أكثر من 20 ألف حالة في برنامج “متعافي” و25 ألف أسرة وقدموا لهم الدعم ما بين الوعي والتثقيف، مشيراً إلى أنهم قدموا الدعم في المنازل لبعض الحالات خلال جائحة “كورونا”. وفق “أخبار 24”.

وبيّن أن الجمعية تعمل على خلق فرص وظيفية في القطاع الخاص والقطاع الحكومي للمرضى بعد تعافيهم من المرض، من خلال تدريبهم وتمكينهم اجتماعياً، بالإضافة إلى تثقيف الأسر وتدريبهم على كيفية التعامل مع مريض السرطان بطريقة صحيحة.

بالفيديو.. مواطن يروي قصة تعافيه من السرطان وتأسيسه جمعية خيرية لتوفير خدمات للمتعافين

أخبار محلية
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